Manchester United leva 2 a 0, mas consegue virada incrível sobre o Aston Villa

Virada espetacular no Old Trafford. Nesta terça-feira, no tradicional Boxing Day da Premier League, o Manchester United recebeu o Aston Villa e venceu a equipe de Birmingham por 3 a 2. Os visitantes saíram na frente com John McGinn e Leander Dendoncker, mas Alejandro Garnacho (duas vezes) e Rasmus Hojlund deram a vitória ao time da casa.

Com o resultado, o United chegou aos 31 pontos e está na sexta colocação, mas ainda pode ser ultrapassado na rodada. O Villa, porém, permanece com 39, na terceira posição.

O Aston Villa não se incomodou por jogar fora de casa e fez o Manchester United ir para o intervalo perdendo. Afinal, em dois lances de bola parada, a equipe de Birmingham puniu os Diabos Vermelhos. Aos 21, McGinn cobrou falta fechada da direita, a bola passou por todo mundo e morreu no fundo das redes. Cinco minutos depois, o próprio McGinn cobrou escanteio, e Lenglet escorou para Dendoncker marcar de calcanhar.

No segundo tempo, porém, apareceu o brilho do argentino Garnacho, que marcou duas vezes para os Reds Devils e igualou o marcador. O primeiro foi aos 14, após jogada rápida. Bruno Fernandes entregou para Rashford, que tocou na segunda trave para o camisa 17. Aos 26, Bruno Fernandes cruzou da direita, e Lenglet cortou. No rebote, contudo, Garnacho pegou a sobra para marcar. Já na reta final, aos 36, o norueguês Hojlund aproveitou bate e rebate na área após escanteio para virar.

Manchester United e Aston Villa voltam a campo no sábado, no último jogo de 2023. Os Diabos Vermelhos encaram o Nottingham Forest, fora de casa, enquanto os Villans têm compromisso com o Burnley, em casa.

