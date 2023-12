Jogo das Estrelas: veja onde assistir o evento de Zico

Zico, Adriano Imperador, Palermo e companhia entrarão em campo nesta quarta-feira (26), pela 19ª edição do Jogo das Estrelas. Aliás, o Maracanã, palco do espetáculo, sediará não só a partida entre os nomes do futebol, que começa às 20h30, mas também o Jogo dos Artistas, marcado para as 18h.

Onde assistir

O SporTV transmitirá o Jogo das Estrelas.

Aliás, mais de 50 mil ingressos já foram vendidos para o tradicional evento de fim de ano de Zico. A festa contará com um show da escola de samba Salgueiro, do Rio de Janeiro. Assim, a expectativa é de uma noite muito animada no Maracanã.

Dessa forma, grandes nomes da história do Flamengo estarão em campo no Jogo das Estrelas, como Mozer, Andrade, Adílio, Leonardo, Aldair, Renato Gaúcho, Djalminha, Athirson, Sávio e Ronaldo Angelim. No entanto, a lista também conta com nomes ligados a outros times, como Éder Aleixo, Amaral, D’Alessandro, Pedro Geromel (Grêmio), Luciano (São Paulo), Marcos Felipe (Bahia) e Gilberto (Bahia).

Veja a lista de confirmados

Goleiros – Júlio César, Carlos Germano, Gabriel e Marcos Felipe (Bahia);

Zagueiros – Leandro, Mozer, Aldair, Fernando, Ronaldo Angelim e Geromel (Grêmio);

Laterais – Leonardo, Léo Moura, Athirson, Juan, Sorín e Gilberto (Bahia);

Volantes – Júnior, Andrade, Adílio, Mancuso, Amaral, Jônatas, Luisinho Quintanilha e Wendel (Zenit);

Meias – ZICO, Éder Aleixo, Djalminha, Petkovic, Alex, D’Alessandro, Claudinho (Zenit) e Thiago Coimbra;

Atacantes – Martín Palermo, Renato Gaúcho, Alcindo, Sávio, Alex Dias, Aloísio Chulapa, Amoroso, Grafite, Zé Roberto, Adriano Imperador, Luciano (São Paulo), Matheus Gonçalves (RB Bragantino) e Davidson (Wuhan Three Towns, da China).

Veja o cronograma do Jogo das Estrelas

18h – Jogo dos Artistas

20h – Show de abertura

20h30 – Jogo das Estrelas

