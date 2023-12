Clube paulista faz proposta por Alexandre Pato, ex-São Paulo

Livre no mercado após deixar o São Paulo, o atacante Alexandre Pato recebeu uma proposta para jogar na Portuguesa (SP). Aos 34 anos, o jogador não renovou com o clube do Morumbi e, dessa forma, segue buscando uma nova equipe para a próxima temporada.

Apesar do contato da Lusa, Pato não se animou com a possibilidade. O atacante até tem o desejo de seguir em São Paulo, mas recusou a proposta do clube do Canindé. O jornalista Jorge Nicola deu a informação inicialmente.

Ainda segundo Nicola, Pato teria se oferecido para jogar no Santos, mas o Peixe não se animou. A equipe da Baixada Santista vai disputar apenas o Campeonato Paulista e a Série B em 2024. O Alvinegro Praiano segue se reforçando para a próxima temporada.

A Portuguesa está de volta à elite do Campeonato Paulista após oito anos. A última vez que o clube disputou a primeira divisão do torneio estadual foi em 2015, quando somou 13 pontos e acabou rebaixado. Em 2024, a Lusa estará no Grupo A, ao lado de Ituano, Santo André e Santos.

Pato voltou ao São Paulo em 2023, mas foi pouco utilizado pelo técnico Dorival Jr. Ele entrou em campo apenas dez vezes e marcou dois gols.

