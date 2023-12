Haaland bate Messi e Mbappé e é eleito melhor do mundo pela IFFHS

O atacante Erling Haaland, do Manchester City, foi eleito o melhor jogador do mundo em 2023 Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS). O anúncio, afinal, aconteceu nesta terça-feira, e o norueguês ficou à frente de Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, e Lionel Messi, do Inter Miami, que completaram o pódio.

“Vencedor da Uefa Champions League, da Premier League, do Mundial de Clubes da Fifa, da Supercopa da Uefa, da Copa da Inglaterra e sempre presente no ranking de melhor artilheiro do mundo”, disse a IFFHS.

A escolha acontece com base em pontuações. Dessa forma, estas estatísticas são coletadas ao longo do ano. Haaland teve 208 pontos, contra 105 de Mbappé e 85 de Messi. Vini Jr, do Real Madrid, foi o melhor brasileiro, porém com oito pontos, na nona colocação.

Esta é a primeira vez que Haaland vence o prêmio de melhor jogador do mundo da IFFHS. Em 2022, Lionel Messi venceu a disputa. Nos dois anos anteriores, contudo, Robert Lewandowski ficou com o troféu.

Veja o top-10 da IFFHS

1º: Erling Haaland – 208 pontos

2º: Kylian Mbappé – 105 pontos

3º: Lionel Messi – 85 pontos

4º: Rodrigo – 55 pontos

5º: Jude Bellingham – 34 pontos

6º: Kevin De Bruyne – 27 pontos

7º: Harry Kane – 18 pontos

8º: Bernardo Silva – 9 pontos

9º: Vinícius Júnior – 8 pontos

10º: Lautaro Martínez – 7 pontos

