Neymar chega para cruzeiro de muletas e faz postagem: ‘Tratamento no rolê, vale?’

Em recuperação de uma lesão grave no joelho esquerdo, Neymar chegou nesta terça-feira (26) à cidade de Santos para o embarque em seu cruzeiro. O passeio, aliás, terá duração de três dias e três noites, entre 26 e 29 de dezembro, com uma parada em Búzios, no Rio de Janeiro.

Embora esteja na atração turística, o craque do Al Hilal não fez pouco caso de suas atividades de reabilitação física. Ele, aliás, postou nas redes sociais uma foto em que aparece em tratamento dentro do navio, com a seguinte frase: “Tratamento no rolê, vale?”.

Neymar faz trabalhos diários de reabilitação por conta da lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo que sofreu na derrota por 2 a 0 para o Uruguai, em outubro, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

O craque será desfalque da Seleção Brasileira na próxima edição da Copa América, no ano que vem. Desse modo, seu retorno aos campos se dará somente no segundo semestre de 2024.

