Caio Paulista manda indireta após últimos acontecimentos: ‘Falsidade não vai abalar’

Enquanto não define seu futuro, Caio Paulista soltou uma indireta nas redes sociais. De saída do São Paulo, e próximo de acertar com o Palmeiras, o jogador postou uma foto no Instagram com trecho da música “Vou Buscar”, de MC Hariel. A letra, afinal, diz que “falsidade não vai abalar”.

“Tô distante de perreco há mó (sic) tempão, os tratantes quer (sic) me derrubar! Montei meu castelo na DIGNIDADE, FALSIDADE não vai abalar… vivendo e aprendendo nessa louca vida, eu não estou de “toca” e nem vou ficar parado na sombra como um parasita, esperando o meu lugar ao sol chegar. Eu vou buscar…”, postou o jogador.

Atacante de origem, Caio Paulista fez boa temporada em 2023 atuando na lateral esquerda. O São Paulo tinha a intenção de seguir com o atleta para 2024, mas não chegou a acordo com Fluminense e Eduardo Uram, seu empresário.

O Palmeiras vai pagar cerca de 3,5 milhões de euros (R$ 18,6 milhões) ao Fluminense por Caio Paulista, que deve ser anunciado nos próximos dias. O técnico Abel Ferreira entende que o atleta pode atuar na lateral e no ataque e enxerga sua polivalência como algo positivo.

