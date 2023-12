Gabigol entra em lista de jornal espanhol com sugestões para o Barcelona

O atacante Gabigol, do Flamengo, seria uma boa opção para reforçar o Barcelona em 2024. Pelo menos é o que diz o diário Mundo Deportivo, da Catalunha. O veículo elaborou uma lista em que aparecem nomes de atletas em reta final de contrato com os seus respectivos clubes. Nela, está incluso o brasileiro.

Alvo do Corinthians para a temporada de 2024, Gabigol tem contrato com o Rubro-Negro até dezembro de 2024. Assim, ele poderá assinar um pré-contrato com qualquer outro clube na metade do ano. Entretanto, a permanência dele no Rio de Janeiro ainda não está descartada.

Segundo o Mundo Deportivo, o atacante chegou, de fato, a ser um alvo do Barcelona no passado. Em 2023, foram 20 gols e quatro asssitências em 58 partidas pelo Flamengo. Números que renderam elogios da publicação.

A lista de “sugestões” ao Barcelona conta, ainda, com craques do porte de Di María e até mesmo de Kylian Mbappé. Enquanto o argentino tem 35 anos e vínculo com o Benfica somente até o fim da temporada, o astro francês tem contrato com o PSG até desfecho da temporada e seu nome foi ligado ao Real Madrid nos últimos anos.

Olivier Giroud, Luka Jovic, Ben Yedder, Nicolas Pepé, Anthony Martial e o brasileiro Felipe Anderson integram o “cardápio” de opções do jornal para o Barcelona.

Xavi Hernández, aliás, poderá contar no começo de 2024 com um reforço certo: o brasileiro Vitor Roque. A joia revelada brasileira que estava no Athletico-PR chega nesta quarta-feira à Espanha para iniciar o novo desafio em sua carreira.

