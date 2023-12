Flamengo entra em contagem regressiva por renovação com Everton Ribeiro

O Flamengo segue ativo no mercado e já planeja a próxima temporada. Assim, já anunciou a contratação de De La Cruz, ex-River Plate, e tem outros nomes no radar. Por outro lado, o clube carioca entrou em contagem regressiva por Everton Ribeiro, visto que o contrato do meio-campista se encerra dentro de cinco dias.

No momento, ambas as partes ainda não chegaram a um acordo pela renovação. O Rubro-Negro ofereceu um contrato de apenas um ano, porém o atleta quer uma extensão mais longa. O clima é de otimismo para a renovação, entretanto a negociação se arrasta e o vínculo vai até dia 31 de dezembro.

Diante da incerteza, Everton Ribeiro recebeu sondagens de outros clubes do futebol brasileiro. Internacional, Grêmio, Corinthians, Cruzeiro e Fluminense têm interesse no jogador. Mesmo aos 34 anos, o camisa 7 tem mercado, inclusive no rival carioca. Ainda em novembro, o presidente Mário Bittencourt o elogiou publicamente e disse que o meia cairia como uma luva no elenco Tricolor.

Quem sonha com o retorno do meia é a Raposa. Nos gramados de Minas Gerais, Everton conquistou o bicampeonato do Brasileirão em 2013 e 2014, ao formar uma dupla que encantou o Brasil com Ricardo Goulart. O Timão, por sua vez, foi o clube que o revelou, enquanto o Colorado também monitora a situação.

Queda de rendimento e disputa intensa

Nesta temporada, o atleta marcou três gols e deu sete assistências em 62 jogos (34 como titular) com a camisa do Flamengo. Com a chegada de De La Cruz, a tendência é que o meia siga como opção na reserva, caso renove. Entretanto, o clube carioca acredita que o atleta ainda possa ser importante no elenco.

A prioridade do meia é seguir sua carreira no Flamengo. Desde 2017, o jogador faz parte de uma geração que conquistou muitos títulos. No total, ele tem 11 taças pelo clube da Gávea: Campeonato Carioca (2019, 2020 e 2021) Campeonato Brasileiro (2019 e 2020), Copa Libertadores (2019 e 2022), Supercopa do Brasil (2020 e 2021), Recopa (2020) e Copa do Brasil (2022).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.