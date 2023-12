Santos fecha com Cazares para 2024; Furch seguirá no clube

O dia foi de muitas novidades no Santos. Além do anúncio do Giuliano, tem outro meia bem próximo de reforçar o Peixe. Afinal, o equatoriano Juan Cazares chegou a um acordo com o Alvinegro Praiano e será jogador do clube paulista em 2024.

De saída do América-MG, o jogador assinou um pré-contrato com o Santos. Como o presidente Marcelo Fernandes ainda não assumiu oficialmente, o Peixe tem adotado esta prática com os atletas que tem contratado. O “ge” deu a informação primeiramente.

Cazares chegou ao Coelho no meio de 2023, mas não rendeu no time de Belo Horizonte. O meia jogou apenas 12 vezes na campanha que terminou com o rebaixamento do América-MG.

Furch seguirá na Vila Belmiro

Quem também estará no Santos em 2024 é o atacante Julio Cesar Furch. O argentino aceitou a nova política salarial do clube e vai reduzir os vencimentos para seguir no Peixe. Antes dele, porém, Tomás Rincón e João Paulo também se adequaram ao patamar abaixo exigido.

Furch chegou ao Santos no meio da temporada 2023 e tem vínculo o meio de 2025. Ele fez 22 jogos pelo Peixe e marcou três gols.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.