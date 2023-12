Ramiro pode reforçar Cruzeiro, agora de Larcamón, na pré-temporada

Sem jogar há mais de sete meses, Ramiro tem boas chances de começar a pré-temporada com o elenco do Cruzeiro. O volante de 30 anos segue se recuperando da grave lesão no joelho direito e está próximo de reforçar o time sob o comando de Nicolás Larcamón. A informação é da Itatiaia.

Há pouco menos de dois meses, Ramiro retomou as atividades específicas na Toca da Raposa II. Mas sob as orientações do departamento médico do clube.

Mesmo sem entrar em campo desde maio, quando rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito, o volante teve sua devida importância na temporada. Afinal, era titular sob o comando de Pepa.

Desde sua contratação no fim de 2022, Ramiro esteve em campo apenas em 18 ocasiões. Ele marcou um gol e uma assistência. Seu vínculo com a Raposa vai até dezembro de 2024.

