Corinthians se aproxima de acerto com lateral equatoriano, diz jornalista

O Corinthians está próximo de fechar a contratação do lateral-esquerdo Diego Palacios. O equatoriano está de saída do Los Angeles FC (EUA) e, dessa forma, chegará sem custos ao Parque São Jorge. A ala esquerda é um setor carente no Timão para 2024.

O jornalista Cesar Luis Merlo deu a informação primeiramente. Palacios fez 45 jogos na última temporada, sendo 44 como titular. O ala não marcou nenhum gol, mas deu três assistências entre jogos da MLS, Leagues Cup, Campeones Cup e Liga dos Campeões da Concacaf.

Revelado no Aucas (EQU), Palacios também passou pelo Willem II (HOL). Ele chegou ao futebol estadunidense em 2019. Ao todo, disputou 131 partidas na equipe da América do Norte.

Diego Palacios esteve com a seleção do Equador na Copa do Mundo de 2022, no Qatar, mas não saiu do banco em nenhum dos três jogos. Nas Eliminatórias para o Mundial de 2026, ele não foi convocado nenhuma vez.

A equipe paulista está em busca de atletas para a lateral esquerda. Ídolo do Corinthians, Fabio Santos se aposentou, e Matheus Bidu, reserva imediato, pode deixar o clube. O Vitória é uma das opções.

