De férias, Hulk compartilha treino físico e gol de letra no Atlético

Hulk não abre mão de manter sua rotina de treinamentos durante as férias. Nesta terça-feira (26), o atacante do Atlético postou vídeo nas redes sociais das atividades que fez na própria casa, em João Pessoa, na Paraíba.

As imagens mostram o camisa 7 alvinegro se dedicando ao trabalho pesado ao lado do seu preparador físico pessoal. Já com a bola nos pés, o atacante treinou finalizações de longa distância e anotou gol de letra.

Na temporada de 2023, Hulk marcou 30 gols além de 14 assistências em 59 partidas disputadas no ano. Em seu histórico pelo clube, são 95 gols. Assim, ele se tornou o segundo maior artilheiro do Galo no século 21.

A reapresentação do Atlético será no dia 8 de janeiro. A estreia alvinegra ocorrerá no dia 24 , quarta-feira, pelo Campeonato Mineiro, diante do Patrocinense, em Patrocínio.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.