Estudo coloca atletas de Palmeiras, Fluminense e São Paulo como destaques em 2023

Um estudo da CIES Football Observatory divulgado nesta terça-feira apontou jogadores do futebol brasileiro como destaques em 2023. Afinal, nomes de Palmeiras, Fluminense e São Paulo aparecem ao lado de outros astros que atuam mundo afora.

O critério utilizado no estudo são os minutos jogados contando clube e seleção. Dessa forma, Weverton, Gustavo Gómez e Joaquín Piquerez representam o Verdão. No Flu, Jhon Arias é quem se destacado. Já no time do Morumbi, porém, o goleiro Rafael aparece listado.

Veja os destaques do estudo da CIES Football Observatory por posição

Goleiro

Ederson – Manchester City

Ter Stegen – Barcelona

Emiliano Martínez – Aston Villa

Weverton – Palmeiras

Álex Remiro – Real Sociedad

Yann Sommer – Inter de Milão

Jan Oblak – Atlético de Madrid

André Onana – Manchester United

Rafael – São Paulo

Lateral-direito

Kyle Walker – Manchester City

Nahuel Molina – Atlético de Madrid

Kieran Trippier – Newcastle

Daniel Carvajal – Real Madrid

Trent Alexander-Arnold – Liverpool

Ben White – Arsenal

Giovanni di Lorenzo – Napoli

João Cancelo – Barcelona

Denzel Dumfries – Inter de Milão

Diogo Dalot – Manchester United

Zagueiro

Manuel Akanji – Manchester City

Rúben Dias – Manchester City

Antonio Rudiger – Real Madrid

Jules Koundé – Barcelona

Gabriel Magalhães – Arsenal

Francesco Acerbi – Inter de Milão

Mario Hermoso – Atlético de Madrid

Gustavo Gómez – Palmeiras

Fabian Schar – Newcastle

Lateral-esquerdo

Théo Hernández – Milan

Joaquín Piquerez – Palmeiras

Álex Grimaldo – Bayer Leverkusen

Fredrik Aursnes – Benfica

Josko Gvardiol – Manchester City

Alejandro Balde – Barcelona

Dan Burn – Newcastle

Oleksandr Zinchenko – Arsenal

Ferdi Kadioglu – Fenerbahçe

Federico Dimarco – Inter de Milão

Volantes

Rodri – Manchester City

Declan Rice – Arsenal

Eduardo Camavinga – Real Madrid

Granit Xhaka – Bayer Leverkusen

Pablo Gavi – Barcelona

Alexis Mac Allister – Liverpool

Martín Zubimendi – Real Sociedad

Stanislav Lobotka – Napoli

Casemiro – Manchester United

Toni Kroos – Real Madrid

Meias

Bruno Fernandes – Manchester United

Federico Valderde – Real Madrid

Ilkay Gündogan – Barcelona

Bernardo Silva – Manchester City

Julián Álvarez – Manchester City

Dominik Szoboszlai – Liverpool

Adrien Rabiot – Juventus

Martin Odegaard – Arsenal

Bruno Guimarães – Newcastle

Jude Bellingham – Real Madrid

Ponta-direita

Bukayo Saka – Arsenal

Mohamed Salah – Liverpool

Phil Foden – Manchester City

Riyad Mahrez – Al Ahli

Xavi Simons – RB Leipzig

Jarrod Bowen – West Ham

Jhon Arias – Fluminense

Leroy Sané – Bayern de Munique

Takefusa Kubo – Real Sociedad

Nicolás González – Fiorentina

Ponta-esquerda

Marcus Rashford – Manchester United

Jack Grealish – Manchester City

Kaoru Mitoma – Brighton

Yannick Carrasco – Al Shabab

Gabriel Martinelli – Arsenal

Dusan Tadic – Fenerbahçe

Khvicha Kvaratskhelia – Napoli

Kerem Aktürkoglu – Galatarasay

Pedro Gonçalves – Sporting

Rafael Leão – Milan

Atacante

Erling Haaland – Manchester City

Antoine Griezmann – Atlético de Madrid

Rodrygo – Real Madrid

Vini Jr – Real Madrid

Lautaro Martínez – Inter de Milão

Harry Kane – Bayern de Munique

Robert Lewandowski – Barcelona

Ollie Watkins – Aston Villa

Álvaro Moratta – Atlético de Madrid

Kylian Mbappé – PSG

