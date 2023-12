FPF divulga tabela de jogos do Paulistão 2024; veja as datas

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou nesta terça-feira a tabela de todos os jogos da primeira fase do Campeonato Paulista 2024. O torneio, afinal, começa no dia 20 de janeiro, com o duelo entre Bragantino e Água Santa.

No mesmo dia da estreia, Santos e São Paulo também fazem suas primeiras partidas. A FPF marcou a estreia do Peixe contra o Botafogo, enquanto o time do Morumbi tem compromisso com o Santo André. No dia seguinte, o Palmeiras pega o Novorizontino, e o Corinthians enfrenta Guarani.

Segundo a FPF, as quartas de final e as semifinais serão em março, ambas em jogo único. A final, porém, terá duelos de ida e volta, nos dias 31 de março e 7 de abril.

Confira a tabela divulgada pela FPF

1ª rodada

Sábado (20/01)

17h15 – Bragantino x Água Santa 18h00 – Botafogo-SP x Santos 20h00 – São Paulo x Santo André 20h15 – Ponte Preta x Mirassol

Domingo (21/01)

16h00 – Novorizontino x Palmeiras 16h00 – São Bernardo x Ituano 18h00 – Inter de Limeira x Portuguesa 18h00 – Corinthians x Guarani

2ª rodada Terça-feira (23/01)

19h30 – Mirassol x São Paulo 21h30 – Água Santa x Botafogo-SP Quarta-feira (24/01)

19h30 – Ituano x Corinthians 19h30 – Portuguesa x Bragantino 21h30 – Guarani x São Bernardo 21h35 – Palmeiras x Inter de Limeira Quinta-feira (25/01)

19h30 – Santos x Ponte Preta 21h00 – Santo André x Novorizontino

3ª rodada

Sábado (27/01)

17h15 – Bragantino x Botafogo-SP 18h00 – São Paulo x Portuguesa 20h00 – Ituano x Guarani 20h00 – São Bernardo x Corinthians

Domingo (28/01)

16h00 – Ponte Preta x Inter de Limeira 18h00 – Palmeiras x Santos 19h00 – Santo André x Água Santa 19h00 – Mirassol x Novorizontino

4ª rodada

Terça-feira (30/01)

19h30 – Corinthians x São Paulo Quarta-feira (31/01)

19h30 – Portuguesa x Ponte Preta 19h30 – Bragantino x Palmeiras 21h35 – Guarani x Mirassol 21h35 – Água Santa x Santos Quinta-feira (01/02)

19h00 – Novorizontino x Ituano 19h00 – Inter de Limeira x São Bernardo 19h00 – Botafogo-SP x Santo André

5ª rodada

Sábado (03/02)

18h00 – Água Santa x Mirassol

Domingo (04/02)

16h00 – Corinthians x Novorizontino 16h00 – Ituano x Botafogo-SP 18h00 – Ponte Preta x São Bernardo 20h00 – Santo André x Bragantino

Quarta-feira (21/02)

19h45 – Portuguesa x Palmeiras 21h35 – Inter de Limeira x São Paulo

6ª rodada

Quarta-feira (07/02)

19h00 – Botafogo-SP x Ponte Preta 19h30 – Santos x Corinthians 21h00 – Novorizontino x Bragantino 21h30 – São Bernardo x Portuguesa 21h35 – São Paulo x Água Santa

Quinta-feira (08/02)

19h00 – Mirassol x Santo André 19h30 – Palmeiras x Ituano 21h30 – Guarani x Inter de Limeira

7ª rodada Sábado (10/02)

18h00 – Ponte Preta x São Paulo 20h15 – Bragantino x São Bernardo Domingo (11/02)

16h00 – Corinthians x Portuguesa 16h00 – Inter de Limeira x Botafogo-SP 18h00 – Água Santa x Ituano 18h00 – Mirassol x Santos

Segunda-feira (12/02)

19h00 – Santo André x Palmeiras 21h00 – Novorizontino x Guarani

8ª rodada

Quarta-feira (14-02)

19h00 – Ituano x Mirassol 19h30 – São Paulo x Santos 21h30 – Bragantino x Ponte Preta 21h35 – Botafogo-SP x Corinthians

Quinta-feira (15/02)

19h00 – Inter de Limeira x Novorizontino 19h30 – Guarani x Santo André 19h30 – São Bernardo x Palmeiras 21h30 – Portuguesa x Água Santa

9ª rodada

Sábado (17/02)

18h00 – Mirassol x Botafogo-SP 18h00 – São Paulo x Bragantino 20h00 – Ponte Preta x Ituano

Domingo (18/02)

16h00 – Santos x Novorizontino 18h00 – Palmeiras x Corinthians 18h00 – Portuguesa x Guarani 20h00 – Água Santa x Inter de Limeira

Segunda-feira (19/02)

19h00 – São Bernardo x Santo André

10ª rodada

Sábado (24/02)

16h00 – Novorizontino x Água Santa 16h00 – Ituano x Bragantino 18h00 – Santo André x Inter de Limeira 18h00 – Palmeiras x Mirassol

Domingo (25/02)

16h00 – Santos x São Bernardo 18h00 – Botafogo-SP x Portuguesa 18h00 – Guarani x São Paulo 20h00 – Corinthians x Ponte Preta

11ª rodada

Sábado (02/03)

16h00 – Inter de Limeira x Ituano 16h00 – Corinthians x Santo André 18h00 – Portuguesa x Mirassol 20h00 – Botafogo-SP x Guarani

Domingo (03/03)

16h00 – São Bernardo x Água Santa 17h00 – Ponte Preta x Novorizontino 18h00 – Bragantino x Santos 20h00 – São Paulo x Palmeiras

12ª rodada

Domingo (10/03)