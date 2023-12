Vitor Roque chega à Espanha para se apresentar ao Barcelona

O atacante Vitor Roque já está na Espanha para se apresentar ao Barcelona. Depois de viajar na última terça-feira, o brasileiro desembarcou na Catalunha nesta quarta e foi recebido pelo novo clube. Dessa forma, ele ficará à disposição em breve.

O Barça fechou com o atacante em julho, mas ele permaneceu no Athletico-PR até o fim da temporada 2023. Nos últimos dias, porém, ele apareceu vestindo a camisa do clube blaugrana, que confirmou o contrato até 2031. A multa rescisória será de 500 milhões de euros (R$ 2,6 bilhões).

Após chegar na cidade, Vitor Roque foi direto para as instalações do Barcelona conhecer sua nova casa. A expectativa é de que o jogador comece a treinar com os novos companheiros ainda nesta semana.

Como já tem 18 anos, ele estará liberado para jogador no novo clube após a regularização. Com a abertura da janela de transferências, ele ficará à disposição do técnico Xavi Hernández. No ataque, contudo, ele terá de competir com o polonês Robert Lewandowski.

No total, a negociação pode chegar a 74 milhões de euros (R$ 396 milhões) entre valores fixos e variáveis. Os valores são: 40 milhões de euros fixos (R$ 214 milhões), 21 milhões de euros em bônus (R$ 112 milhões) e 13 milhões de euros em taxas e impostos (R$ 69 milhões). As metas que podem fazer o valor da negociação aumentar estão ligas a número de gols, número de partidas, títulos conquistados e Bola de Ouro.

Vítor Roque is here. pic.twitter.com/oitUhXAIn6 — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 27, 2023

