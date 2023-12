Botafogo encaminha volta de Jeffinho por empréstimo de um ano

O Botafogo encaminhou o seu primeiro reforço de olho na próxima temporada. Aliás, trata-se de um velho conhecido da torcida: Jeffinho, atualmente no Lyon, da França, outro clube de John Textor. O atacante de 23 anos teve bom desempenho, em 2022, pelo Alvinegro, e o retorno é bem visto nos bastidores. Afinal, o norte-americano entende que a Libertadores pode lhe dar ainda mais experiência e rodagem.

Neste momento, ele chegaria ao Glorioso por empréstimo até dezembro de 2024, sem taxas de transferência na negociação. Jeffinho faz parte de uma das equipes que integra a Eagle Football Holding, do acionista e empresário que controla o futebol. O acordo está praticamente fechado, e restam apenas alguns detalhes para que ocorra o anúncio oficial.

Contato inicial do Botafogo

Há cerca de duas semanas, o diretor de futebol do Botafogo, André Mazzuco, chegou a procurar Jeffinho, sondando a possibilidade do seu retorno. No entanto, não houve nenhuma proposta oficial naquele momento. No Lyon, tem contrato até o fim de junho de 2027, mas vem sendo reserva do time na maioria das partidas. Além disso, Textor vê, com bons olhos, o fato de o atacante voltar ao mercado sul-americano de olho em maior minutagem.

A venda do jogador ao Lyon se concretizou em janeiro deste ano, por 10 milhões de euros (cerca de R$ 55,2 milhões), com possibilidade de mais 2,5 milhões de euros (o equivalente a R$ 13,8 milhões) em bônus. Na França, soma um gol e uma assistência em dez dos 17 jogos da equipe na temporada. Por outro lado, durante a passagem pelo Glorioso, disputou 26 partidas, balançou a rede duas vezes e deu três passes decisivos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.