Renato Augusto já tem provável data para se apresentar ao Fluminense

O Fluminense tem negociações avançadas com o meio-campista Renato Augusto. A propósito, o veterano já possuí data para se apresentar em seu novo clube. Como ele ainda está de férias, a previsão é que o jogador vá ao CT Carlos Castilho pela primeira vez no dia 5 de janeiro. A informação inicial é do ‘GE’.

A programação inicial é que o jogador, de 35 anos, realize exames médicos e assine contrato com o Tricolor das Laranjeiras. Renato Augusto, dessa fdorma, se apresentaria depois do grupo que irá disputar as primeiras rodadas do Carioca, no dia 3 de janeiro.

Enquanto isso, o elenco principal do técnico Fernando Diniz iniciará os trabalhos no dia 23 de janeiro.

Impasse para o Fluminense anunciar a chegada

O contrato do meio-campista com o Corinthians expira em 31 de dezembro. Tal fato impede que o Fluminense faça o anúncio oficial de sua contratação. A princípio, Renato chega ao Tricolor Carioca para disputar a titularidade com Ganso. A movimentação significa também uma qualificação de peças da equipe carioca.

Passagens pelo Corinthians

O experiente meio-campista não estendeu seu contrato com o Timão, já que o clube passa por um processo de reformulação do seu elenco. Especialmente pela entrada de uma nova diretoria. Assim, a segunda passagem do ídolo no clube paulista depois de três anos.

Anteriormente, Renato ASugusto (prata da casa do Flamengo) já havia vestido a camisa do Corinthians entre 2013 e 2015. Na oportunidade, conquistou o Campeonato Paulista e Recopa Sul-Americana em 2013, além do Campeonato Brasileiro dois anos depois.

