Bruna Biancardi posta foto de madrugada cuidado da filha; Neymar em alto mar

A influenciadora Bruna Biancardi usou as redes sociais, na madrugada desta quarta-feira (27), e mostrou os cuidados com a filha Mavie, de 2 meses. Enquanto isso, Neymar, pai da criança, estava curtindo a programação no cruzeiro marítimo.

A foto postada por Biancardi foi nos stories do Instagram. A modelo apareceu com a bebezinha e marcou o horário: 1h42.

Neymar, por outro lado, aparece ao lado de celebridades em seu cruzeiro. O evento tem nomes como Virginia Fonseca, MC Ryan, Gracyanne Barbosa e Belo. Internautas apontaram, inclusive, que em determinado momento, o jogador brasileiro debochou da ex-noiva em um dos vídeos.

O relacionamento entre Neymar e Bruna Biancardi terminou recentemente, após série de polêmicas envolvendo o camisa 10 do Al-Hilal. A influenciadora, aliás, precisou ir às redes sociais para confirmar o término. “Este é um assunto particular, mas como diariamente me relacionam a notícias, suposições e piadas, informo que não estou em um relacionamento”, postou.

Neymar se recupera de uma grave lesão no joelho esquerdo, a mais complexa de sua carreira. A expectativa é de que o camisa 10 volte a atuar somente em agosto, no início da temporada 2024/25. Sem atuar, o jogador faz a recuperação no Brasil, com autorização do Al-Hilal.

