Santos anuncia a contratação do lateral Aderlan

O Santos anunciou nesta quarta-feira a contratação do lateral-direito Aderlan. O jogador estava no Red Bull Bragantino, mas vai atuar no Peixe na próxima temporada. Ele vai assinar por um ano, até o fim de 2024, com o clube alvinegro.

Segundo informou o Peixe, “a formalização do vínculo será realizada após os exames médicos no início de 2024”. A prática vem acontecendo por causa da mudança de diretoria do Santos, que vai assumir no início de janeiro. Dessa forma, ele assinou um pré-contrato.

Aderlan estava no Red Bull Bragantino desde 2019, onde viveu bons momentos. Na última temporada, contudo, oscilou em alguns momentos e fez 38 partidas pelo Massa Bruta.

Na última terça-feira, o Santos confirmou a chegada do meio-campista Giuliano. Jorge (Palmeiras), Gil (Corinthians), Cazares (América-MG) e Willian Bigode (Athletico-PR) serão os próximos reforços. Além deles, o Peixe também já anunciou o técnico Fabio Carille.

O Santos também tem se movimentado para manter algumas peças no elenco em 2024. Com orçamento reduzido após a queda para a Série B, o Peixe trabalha para adequar alguns salários à nova realidade. Dessa forma, o goleiro João Paulo, o volante Tomás Rincón e o atacante Julio Furch já aceitaram seguir no elenco.

