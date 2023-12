Presidente da Argentina revela possível investimento do Chelsea/ING no país

Presidente da Argentina, Javier Milei está tentando realizar algumas mudanças políticas e econômicas e, no cenário esportivo do país e já até permite a privatização dos clubes. Aliás, todos seguiam o regime de associação sem fins lucrativos, não contando com a presença de investidores. No entanto, a partir do novo comando, as portas para as vindas de mecenas ao futebol local podem se abrir. O mandatário, inclusive, revelou a chance de o Chelsea passar a injetar dinheiro por lá.

“Há muitos grupos de futebol internacionais que querem investir na Argentina. Assim que o novo decreto foi publicado, o Chelsea ficou interessado em investir no país, que está repleto de craques. Existe muito negócio a ser feito. De repente, isto pode representar, em um curto espaço de tempo, investimentos de mais de milhões de dólares”, disse, em entrevista ao canal La Nación. Vale citar que os decretos precisam passar pelo congresso e Milei tem minoria na casa.

A empresa BlueCo, consórcio que tem a liderança de Todd Boehly, é quem gere o futebol do Chelsea, na Inglaterra. Por sinal, a companhia também já comprou o Strasbourg, da França, em junho desse ano, e tem a intenção de continuar expandido os negócios mundo afora. No Brasil, modelos similares se firmaram recentemente. Casos de Vasco e Botafogo, com a Eagle Holding, de Textor, e a 777 Partners, respectivamente.

Potencial da Argentina

Atual campeã mundial, a Argentina tem grande potencial para atrair investidores estrangeiros. Não só pela quantidade de jovens talentos que surgem a cada temporada no país, mas também pela qualidade dos clubes. Isso porque frequentemente chegam à decisões de competições importantes. Em 2023, por exemplo, o Boca Juniors fez a final da Libertadores contra o Fluminense, mas perdeu por 2 a 1, no Maracanã.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.