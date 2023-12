DC United avisa ao Santos que vai exercer compra de Gabriel Pirani

Emprestado pelo Santos ao DC United (EUA), o meia Gabriel Pirani ficará em definitivo na equipe estadunidense. Afinal, o clube norte-americano avisou ao Peixe que exercerá a opção de compra prevista no contrato, que termina neste fim de ano.

O DC United vai pagar 1,3 milhão de dólares (cerca de R$ 6,3 milhões) para contratar o brasileiro. Depois de começar a temporada no Fluminense, ele desembarcou na capital dos Estados Unidos em julho. Ao todo, disputou dez partidas, todas como titular, e marcou um gol. O “Diário do Peixe” deu a notícia primeiramente, e o Jogada10 confirmou.

Pirani subiu para o elenco profissional do Santos em 2020 e chegou a viver bons momentos. Em 2021, disputou 60 partidas, com cinco gols marcados. Na sequência, porém, perdeu espaço e acabou emprestado para Cuiabá e Fluminense.

Em 2023, Gabriel Pirani conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos com a Seleção Brasileira. Na última semana, o meia foi convocado pelo técnico Ramon Menezes para a disputa do Torneio Pré-Olímpico visando as Olimpíadas de Paris, em 2024. A competição acontece na Venezuela, entre 20 de janeiro a 11 de fevereiro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.