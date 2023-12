Presidente do Atlético rasga elogios a Gustavo Scarpa

O Presidente do Atlético, Sérgio Coelho, não poupou elogios ao meia Gustavo Scarpa. Em entrevista recente, o mandatário atleticano ressaltou as qualidades do camisa 10 e garantiu que qualquer clube brasileiro gostaria de contar com o futebol do ex-palmeirense.

“Um jogador espetacular. Eu acho que 100% dos clubes brasileiros gostariam de ter esse jogador no seu time. É um atleta que, em qualquer clube que ele chegar, vai ser titular, brigar pela posição. Todos os clubes estão com as portas abertas para ele”, disse Sérgio Coelho em entrevista ao canal do jornalista Breno Galante.

Ele, no entanto, continuou: para Coelho a presença de Scarpa é capaz de melhorar a qualidade do futebol que se vê nos gramados do Brasil.

“Ele melhora muito o elenco de qualquer clube brasileiro. Eu conheço todos os elencos. Em qualquer um, ele chega chegando. Não é só no Atlético. Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Inter, Grêmio, qualquer clube, ele chega chegando”, completou.

Como está a situação entre Atlético e Gustavo Scarpa

O Galo já alinhou tudo com Gustavo Scarpa e o meia será reforço da equipe na próxima temporada. No entanto, restam apenas detalhes burocráticos separam o clube mineiro do anúncio oficial. Aliás, as artes e vídeos de divulgação da nova contratação já estão prontos.

Scarpa e Felipão, aliás, trabalharam juntos no Palmeiras e estabeleceram uma boa relação. Juntos, conquistaram o Campeonato Brasileiro de 2018 pelo Verdão. Além destes clubes, Internacional e Vasco também estão de olho na situação do jogador.

As investidas do clube carijó, afinal, iniciaram a partir do momento em que o treinador fez a solicitação de reforço. Felipão conversou com o jogador, explicou seus planos e como o atleta vai se encaixar no elenco atleticano.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.