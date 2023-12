Corinthians encaminha contratação do zagueiro Félix Torres

O Corinthians está perto de fechar mais um reforço para 2024. Trata-se do zagueiro Félix Torres, que joga no Santos Laguna (MEX). Dessa forma, a expectativa é de que tudo se revolva nos próximos dias para o equatoriano ser anunciado pelo Timão.

A princípio, o Corinthians ofereceu 5 milhões de dólares (R$ 24,4 milhões), mas o Santos Laguna não aceitou. O Timão então aceitou subir um pouco a oferta e ficou perto de concretizar o negócio. Segundo o “ge”, o defensor já deu o aceite para jogar no clube paulista.

Félix Torres faz parte da seleção do Equador e disputou a Copa do Mundo de 2022, no Qatar. O zagueiro foi titular nas três partidas da La Tri no torneio da Fifa no Oriente Médio. Ao todo, ele tem 30 jogos pelo conjunto equatoriano, com cinco gols marcados.

Neste momento, o Corinthians conta com Lucas Veríssimo e Caetano para a defesa. Com a saída de Gil, porém, o Timão se lançou ao mercado em busca de reposições. Além de Félix Torres, outro que está perto do clube é Adriano Martins, do Novorizontino.

Revelado pelo Alianza Pailon (EQU), Félix Torres passou ainda por Galácticos FC (EQU), LDU Portoviejo (EQU) e Barcelona de Guayaquil (EQU). Ele chegou ao futebol mexicano em 2019.

