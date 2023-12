Always Ready contrata goleiro de seleção sul-americana

Através de seus canais oficiais, o Always Ready, da Bolívia, anunciou a chegada de um nome com histórico de 14 partidas disputadas na seleção venezuelana. Trata-se de Alain Baroja, nome de 34 anos de idade que estava no Caracas.

Formado no clube da capital da Venezuela, Baroja experimentará sua quarta experiência fora do país natal. Tendo passado, antes, por Grécia (AEK), Uruguai (Sud América) e, mais recentemente, Equador. No último país citado, ele esteve por dois anos no Delfín.

Com a representação de El Alto rumo à sua quinta edição de Libertadores na história, um dos destaques no anúncio do reforço foi, sobretudo, a experiência no torneio. Será a sétima vez que o arqueiro disputará a principal competição continental de clubes na América do Sul.

Curiosamente, mesmo já tendo algum histórico de Liberta, a próxima edição será mais especial para o Always Ready em relação ao seu estádio. Isso porque, neste mês de dezembro, o clube inaugurou o sistema de iluminação no Estadio Municipal de El Alto, podendo atuar em seus dominíos no torneio sul-americano.

Essa melhoria na casa do clube boliviano representa, também, representa um aumento na questão da altitude a ser encarada por seus oponentes. Enquanto na cidade de La Paz essa questão está em 3.640 m, El Alto se situa a 4.090 metros acima do nível do mar.

