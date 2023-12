Matheus vibra com chance dada por Tite no Flamengo: ‘Espero trazer confiança’

O Flamengo terá um reforço caseiro para a próxima temporada. Isso porque o meio-campista Matheus Gonçalves retorna ao clube após empréstimo para o Bragantino. O retorno ao Rubro-Negro teve a aprovação do técnico Tite. Assim, o jovem jogador comemorou a oportunidade em trabalhar com o comandante e espera corresponder a expectativa.

“É um momento único. Um treinador de Copa do Mundo, de Seleção Brasileira. Quando era criança, via treinar o Brasil, o Corinthians. Baita de um treinador”, celebrou o jovem.

Volta ao Flamengo mais maduro

Ainda em entrevista ao ‘ge’ na oitava edição do evento beneficente da organização ‘Craques da Paz’, Matheus diz que retorna ao Rubro-Negro mais preparado. Afinal, a maior sequência de jogos durante o empréstimo foi um dos fatores que permitiram isso.

“Expectativa é a melhor possível. Acredito que fiz uma boa temporada com o Bragantino, ganhei mais experiência, rodagem e estou mais maduro. Vai ser um excelente retorno. Espero receber oportunidades, porque vou contribuir e vou dar o meu máximo para continuar no Flamengo nesse ano”, acrescentou o promissor jogador.

Em seguida, Gonçalves, de 18 anos, disse que ainda não teve oportunidade de se encontrar com Tite, mas acredita que isso vai mudar na pré-temporada.

“Acho que vão acontecer mais agora (as conversas) quando a gente começar a treinar, mas acredito que sim. E estou de volta”, admitiu o meio-campo.

Período de empréstimo no Bragantino

Matheus foi emprestado ao Bragantino no segundo semestre de 2023, pois estava sem espaço no Flamengo. Ele disputou 16 jogos, sendo quatro como titular e contribuiu com uma assistência e atuações de destaque. A respeito do período de empréstimo, o jogador avalia como extremamente positivo.

“Acho que no meu futebol eu continuo mesma pessoa. Acredito que melhorei mais na parte humana. Joguei contra mais times, fiz mais viagens. Ganhei mais rodagem e bagagem. Estou mais pronto”, ressaltou o meio-campista.

Questionado se já conversou com Léo Ortiz, zagueiro que foi seu companheiro no Massa Bruta e tem negociações com o Flamengo, Gonçalves desconversou.

“Não sei (risos), aí depende deles”, finalizou.

