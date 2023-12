Zico fala sobre perda do título do Botafogo: ‘Não estava preparado’

Um dos maiores ídolos da história do futebol brasileiro, Zico em entrevista ao SporTV, nesta quarta-feira (27), analisou a perda do título do Campeonato Brasileiro por parte do Botafogo. Isso após o time fazer o melhor primeiro turno da era dos pontos corridos. Segundo o melhor e maior jogador do Flamengo em todos os tempos e com grande sucesso na Seleção nos anos 70 e 80, o Botafogo não estava preparado para carregar essa responsabilidade e a pressão na reta final.

“Vi um time que não estava preparado para conseguir tudo aquilo que alcançou e chegar naquele alto nível do turno. Mas passou a jogar com obrigação de ganhar. Tinha de ganhar e sentiu. Uma coisa é jogar descontraído e ganhar. Outra, é chegar na reta final para ser campeão na pressão. O bicho pega. Afinal, os adversários começam a te marcar e alterar o esquema, mas se não tiver plano B, C ou D, não adianta. Além disso, alguns jogadores que foram para a Seleção, voltaram e caíram de produção”.

Diretor de futebol do Kashima Antlers, do Japão, Zico está no Rio de Janeiro, onde tem casa, para a realização do tradicional Jogo das Estrelas, no Maracanã. A bola vai rolar nesta quarta (27), às 20h30, de Brasília. O evento, organizado pelo Galinho, já conta com mais de 35 mil ingressos vendidos. A partida beneficente terá homenagens a Pelé e Roberto Dinamite, além de show de abertura do Salgueiro, escola de samba carioca. Aliás, nomes famosos do futebol e celebridades marcarão presença, como Renato Gaucho, Palermo e outros.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.