Técnico do San Lorenzo tem objetivo claro na Libertadores 2024

Em entrevista que foi dada para o jornal argentino ‘Olé’, o técnico do San Lorenzo, Rubén Darío Insua, foi claro em sua expectativa visando a disputa da Libertadores 2024. De acordo com sua avaliação, a formação do elenco e o desempenho mostrado em 2023 lhe dá confiança para mirar alto na disputa da competição continental do ano que vem. Mais precisamente, no título.

“A primeira coisa a se destacar é o esforço que fizemos para estar onde estamos e, agora, temos que montar um elenco que nos permita competir. Mas, sim, a aspiração é sempre competir ao máximo. O San Lorenzo já ganhou em 2014 e eu aspiro ganhar a segunda Libertadores”, cravou o técnico.

A análise prática sobre o plantel do Ciclón, por parte de Insua, é fazer uma mescla entre juventude e experiência. Para isso, a princípio, reforços pontuais e a manutenção da base da equipe são as principais estratégias do clube de Boedo.

Em relação a busca por reforços, o treinador do San Lorenzo assegurou que não está diretamente envolvido em nenhuma negociação. Evitando, com isso, dar qualquer pista sobre as posições priorizadas para a montagem do plantel visando o próximo ano:

“Não quero falar sobre nomes. Só digo que não falei com ninguém por telefone, só falei pessoalmente com um, que conheci por acaso… Ele é um jogador de quem gosto e o clube já está tomando providências para trazê-lo. Vamos torcer para que isso aconteça.”

