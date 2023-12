Zico discorda da espera da Seleção por Ancelotti: ‘Não tem o menor sentido’

O ex-jogador Zico, que atuou pela Seleção Brasileira nas Copas do Mundo de 78, 82 e 86, fez duras críticas a algumas decisões da atual gestão da CBF. Dessa forma, o Galinho como também é conhecido afirmou que é inadmissível a entidade aguardar a definição de um treinador.

“Não tem o menor sentido esperar um técnico. Ancelotti? Eu adoraria pela sua capacidade, por conhecer brasileiros. Vini Jr e Rodrygo jogam o que jogam graças ao Ancelotti, nem com Zidane jogaram neste nível. Seria ótimo. Mas se não pode, não pode. Será que não tem um treinador brasileiro com capacidade para ser exclusivo na seleção? CBF faz curso para treinador e não acha um?”, detalhou Zico em participação no programa ‘Redação SporTV’.

Em seguida, o ex-jogador demonstrou apreensão com a situação do time Canarinho nas Eliminatórias sul-americanas.

“Me preocupa as Eliminatórias. Cada jogo perdido aumenta a pressão. Jogar obrigado a ganhar é para poucas equipes. E não pode o Brasil, nesta facilidade que são as eliminatórias ficar em quinto ou sexto na tabela”, esclareceu o Galinho.

Zico e o trabalho de Diniz na Seleção

Além disso, Zico demonstrou não ser um defensor da concepção de estilo bonito de jogar futebol de Fernando Diniz, atual técnico da Seleção Brasileira. Por sinal, em sua avaliação não há muito tempo disponível para que o comandante aplique sua filosofia de jogo.

“Quanto tempo o Diniz levou para seus jogadores entenderem o esquema? Não seleção não há tempo. E muitas vezes é importante dar chutão, não faz mal a ninguém. No Flamengo que foi campeão do Mundial em 1981, cansei de reclamar com zagueiro que queria jogar bonito. Não tem essa. para ganhar no futebol, é preciso erro zero. E erro zero muitas vezes é dar chutão. Seja na defesa ou mesmo no ataque. Ter Plano B, C ou D”, explicou o ex-meio-campista.

O Galinho, aliás, não concorda com o cenário em que Diniz divida suas atenções no comando da pentacampeã mundial e o Fluminense.

“Não pode o treinador da Seleção Brasileira estar preocupado com outra coisa. Diniz tem uma capacidade indiscutível. Mas não tem como ser treinador da Seleção e dois dias depois tem de comandar o seu time em jogo decisivo”, finalizouo Galinho, que nesta quarta-feira (27) é op meste de cerimônia do Jogo das Estrelas, que chega à sua 19ª edição. O duelo será às 20h30 (de Brasília) no Maracanã.

