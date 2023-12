Sergio Canales, ex-Betis, vence ação na Justiça da Espanha contra árbitro

O meio-campista Sergio Canales teve uma vitória importante no tribunal espanhol, nesta quarta-feira (27/12). Isso porque o jogador teve punição de quatro jogos cancelada após decisão favorável da Justiça local. Ele havia recebido essa sanção após criticar decisões do ex-árbitro Mateu Lahoz, quando defendia o Real Betis.

Em entrevista ao jornal “Marca”, o atleta celebrou a decisão.

“Fico feliz que tenha sido feita justiça. A minha consciência sempre esteve muito tranquila, porque sei que não cometi nenhum erro no tratamento com os árbitros”, comemorou Sergio.

De acordo com a imprensa espanhola, o Tribunal Administrativo n.º 4 de Madri avaliou que não houve respeito com o princípio de inocência de Canales, devido a um erro de interpretação das suas declarações. Assim, Sergio, que atualmente defende o Monterrey, do México, não precisará cumprir três jogos de punição. Inclusive, tal sanção estava pendente desde fevereiro desse ano. O jogador ficou livre de pagar uma multa previamente imposta.

As reclamações do meio-campista ocorreram em atuação do árbitro agora aposentado Mateu Lahoz. No caso, as críticas dizem respeito a algumas decisões do juiz na partida entre Real Betis e Real Valladolid. Tal confronto ocorreu pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol, na temporada 22/23. Ele, aliás, anotou de pênalti o gol que garantiu a vitória por 2 a 1.

O Betis foi o principal time da carreira de Sergio Canales. Afinal, foram cinco temporadas como jogador do Real Betis. No caso foram 206 partidas e marcou 39 gols. Em sua passagem conquistou apenas um título, a Copa do Rei na temporada 21/22

