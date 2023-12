Cruzeiro anuncia a contratação de Gabriel Veron, ex-Palmeiras e Porto

O Cruzeiro anunciou, na tarde desta quarta-feira (27), a contratação do atacante Gabriel Veron. O jogador foi emprestado pelo Porto, de Portugal, para a Raposa.

O atleta de 21 anos chega a Belo Horizonte para realizar exames médicos e, depois, assinar o vínculo de uma temporada. Ele tem os direitos econômicos fixados em 10 milhões de euros (R$ 53 milhões).

O Cruzeiro venceu a concorrência do Internacional antes de confirmar a contratação. O projeto e proposta da Raposa, no entanto, foram mais atraentes e o time mineiro conseguiu confirmar a chegada do jogador.

Veron, reforço 3 do Cruzeiro

Veron é o terceiro reforço do Cruzeiro para a temporada 2024. Antes dele, o time mineiro já tinha confirmado Zé Ivaldo, que estava no Athletico, o atacante Rafa Silva, que estava no futebol da Coreia do Sul e já passou pelo time celeste.

Gabriel Veron apareceu no Palmeiras em 2020 e, comandado por Abel Ferreira, conquistou importantes títulos. Ele levantou a taça da Copa Libertadores (2020 e 2021), Brasileirão de 2022, Copa do Brasil (2020), Recopa Sul-Americana (2022) e Paulistão (2020 e 2022).

Afinal, com grande destaque com a camisa do Palmeiras, o Porto comprou o jogador por 10,2 milhões de euros (R$ 57,3 milhões na ocasião). O contrato com o clube português é até 2027. No entanto, o atleta não conseguiu justificar o investimento: em 26 jogos ele marcou um gol e deu quatro assistências.

