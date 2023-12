Santos contrata Otero e Gil e aumenta lista de reforços

O Santos contratou mais dois velhos conhecidos do torcedor brasileiro para a temporada 2024: o meia Otero e o zagueiro Gil. Os dois atletas assinarão um contrato válido por uma temporada, afinal, já têm mais de 30 anos. A dupla, porém, só deve ser anunciada em 2023. Vale lembrar que eles chegam sem custos, uma vez que estavam sem clubes após deixarem o Aucas (EQU) e o Corinthians, respectivamente.

Gil tem 36 anos e começou a carreira no Americano, time de sua cidade natal: Campos dos Goytacazes (RJ). Depois, jogou no Atlético-GO, Cruzeiro, Valenciennes (FRA) e chegou ao Corinthians, onde ficou de janeiro de 2013 a janeiro de 2016. Naquela janela, transferiu-se para o Shandong Taishan, da China. Em 2019, retornou ao Timão. Dessa forma, foi campeão paulista, brasileiro e da Recopa pelo clube.

Entre 2020 e 2021, portanto, atuou com Otero no Corinthians. Assim, vão repetir a parceria no Santos. O venezuelano está com 31 anos. Antes, o meia defendeu o Atlético-MG no Brasil, de 2016 a 2020. Depois, passou por Fortaleza, no ano passado.

Janela movimentada no Santos

Curiosamente, o Santos já tinha acertado com outros ex-jogadores do Corinthians para 2024: os meias Giuliano e Cazares, além do atacante Willian Bigode e do treinador Fábio Carille. Ainda nesta janela, o Peixe acertou a contratação dos laterais Aderlan e Jorge, assim como o volante Diego Pituca.

Por outro lado, o Santos perdeu alguns jogadores. O atacante Soteldo e o volante Dodi, por exemplo, acertaram com o Grêmio. O atacante Lucas Braga foi emprestado para o Shimizu S-Pulse, do Japão. Já os contratos de Bruno Mezenga, Camacho, Gabriel Inocêncio, Júnior Caiçara e Luan Dias não serão renovados.

A janela de transferências, aliada com a mudança presidencial, aliás, estão movimentando o Santos. O clube convenceu o goleiro João Paulo e o volante Rincón a terem o salário reduzido para poder seguirem no Peixe em 2024. No ano que vem, vale lembrar, o Alvinegro disputará a Série B pela primeira vez, mas também jogará o Campeonato Paulista. Por outro lado, o clube não disputará a Copa do Brasil nem competições internacionais.

