Cruzeiro tem interesse em atacante argentino

Cruzeiro tenta a contratação do atacante argentino Juan Ignacio Dinenno, de 29 anos. O atleta está atualmente no Pumas, do México.

O jornalista César Luís Merlo, do Súper Deportivo, foi o primeiro a informar. O jogador estaria de saída do clube mexicano e o possível destino é o Cruzeiro.

Dinenno está no Pumas desde 2019. Desde então, marcou 60 gols em 147 jogos. Antes disso ele passou por Deportivo Cali-COL, Barcelona-EQU, Deportivo Cuenca-EQU, Aldosivi, Temperley e Racing, todos da Argentina.

Em dez anos de carreira, Dinenno fez 129 gols em 339 jogos, com média de 0,38. Em 2019, o São Paulo chegou a sondar a situação de Juan Dinenno. No entanto, Raniel, que passou pela Raposa, acertou sua ida para o clube paulista.

