Josef Martínez entra na mira do Internacional, segundo imprensa dos EUA

O Internacional pode ter voltado a negociar com um antigo jogador na mira. Isso porque segundo a imprensa norte-americana, o atacante Josef Martínez retornou à pauta do clube gaúcho. A notícia surgiu na noite da última terça-feira (26), mas a diretoria do Colorado descarta que haja tratativas.

O venezuelano possui contrato com o Inter Miami, equipe onde atua o Messi, até 31 de dezembro de 2023. O jogador, aliás, já foi um alvo do Inter na segunda janela da temporada, porém não houve evolução nas conversas. No atual cenário, uma investida em Josef é vista como improvável e difícil.

Em sua única temporada pela equipe rosa de Miami, Martinez anotou 12 gols em 40 jogos na MLS. Já com relação às Eliminatórias, ele esteve na convocação da Venezuela em duas oportunidades. Em seguida participou de três dos quatro compromissos possíveis contra Colômbia, Paraguai e Chile. O único jogo em que ficou no banco foi no empate por 1 a 1 com o Brasil.

O atacante começou no Caracas, time de seu país natal e acumula passagens pela Suíça onde atuou por Young Boys e FC Thun. Além de Torino no futebol italiano e nos Estados Unidos jogou por Atlanta United e Inter Miami.

Internacional prioriza reforçar o setor ofensivo

O Internacional tem como uma das suas prioridades reforçar o seu ataque. Tanto que o clube tenta fechar com o colombiano Rafael Borré, que pertence ao Eintracht Frankfurt, da Alemanha. Assim como o argentino Lucas Alario, do Bayer Leverkusen, do mesmo país. Vale ressaltar que o Colorado ainda não anunciou nenhuma contratação para a próxima temporada.

