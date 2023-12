Campeão de tudo, Ederson é eleito melhor goleiro do mundo

O goleiro Ederson, do Manchester City e da Seleção Brasileira, foi eleito o melhor goleiro do mundo em 2023 pelo IFFHS, a Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol. O arqueiro de 30 anos somou 145 pontos na contagem do instituto, deixando Dibu Martínez (Argentina/Aston Villa) com 76 e Courtois (Bélgica/Real Madrid) com 73. Alisson, outro brasileiro da lista, ficou em oitavo lugar, com 19 pontos.

Dessa forma, Ederson somou quase o dobro dos dois outros dois goleiros que ficaram no pódio. Vale lembrar que em 2023, o arqueiro conquistou Campeonato Inglês, Copa da Inglaterra, Champions League e Mundial com a camisa do Manchester City.

Aliás, o júri da IFFHS é composto por 120 jornalistas esportivos. Ederson, vale destacar, está na disputa ainda do prêmio “The Best”, da Fifa. Ele disputa com Courtois e Bono. O vencedor será conhecido no dia 15 de janeiro.

Paulista de Osasco, Ederson defendeu o São Paulo nas categorias de base. No entanto, transferiu-se para o Benfica com apenas 15 anos. Depois, passou ainda por dois times pequenos de Portugal até retornar ao Benfica, em 2015. Dois anos depois, mudou-se para Manchester. No City, já são 16 títulos. Pela Seleção Brasileira, foi convocado para as duas últimas Copas do Mundo e conquistou a Copa América de 2019.

Confira o top-10 da IFFHS

Ederson (Brasil/Manchester City) – 145 pontos Dibu Martínez (Argentina/Aston Villa) – 76 Courtois (Bélgica/Real Madrid) – 73 Ter Stegen (Alemanha/Barcelona) – 58 Oblak (Eslovênia/Atlético de Madrid) – 36 Donnarumma (Itália/PSG) – 23 Bono (Marrocos/Sevilla e Al-Hilal) – 22 Alisson (Brasil/Liverpool) – 19 Onana (Camarões/Inter de Milão e Manchester United) – 16 Maignan (França/Milan) – 13

