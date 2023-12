Corinthians libera Gabriel Moscardo para viajar à França e acertar com o PSG

O Corinthians liberou, nesta quarta-feira (27), o volante Gabriel Moscardo para viajar à França e acertar os últimos detalhes da negociação com o Paris Saint-Germain. O volante, de 18 anos, realizará exames médicos nas dependências do clube de Paris antes de assinar seu vínculo. A informação é do portal ‘ge’

A transferência conduzida foi pela nova diretoria do Timão no valor de 20 milhões de euros (R$ 107 milhões na cotação atual), com mais 2 milhões de euros em bônus (aproximadamente R$ 10,7 milhões).

Dessa forma, Mano Menezes não conta mais com o atleta para a próxima temporada. No momento, o treinador tem à disposição os volantes Roni, Fausto Vera e Raniele, que está encaminhado para ser o novo reforço para 2024, visto que a permanência de Maycon não é garantida.

Moscardo era um dos nomes mais cobiçados do Timão nesta janela de transferência. Meses atrás, o Chelsea, da Inglaterra, chegou a enviar uma proposta oficial, porém o então presidente Duílio Monteiro recusou.

O volante, formado nas divisões de base da equipe paulista, chegou a renovar seu contrato até julho de 2026, com aumento de salário. No Timão desde 2017, Moscardo iniciou história no clube na categoria sub-12 e conquistou a Paulista Cup Sub-14 e Sub-16, além do Paulistão Sub-17. Em 2023, somou 25 jogos e um gol.

