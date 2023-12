Santos anuncia a contratação do lateral-esquerdo Jorge

O Santos anunciou nesta quarta-feira (27) a contratação do lateral Jorge. O jogador chega ao clube da Vila Belmiro emprestado pelo Palmeiras por um ano. Em 2023 ele defendeu as cores do Fluminense, mas uma grave lesão no joelho direito, tirou o atleta de toda a temporada. Ele chega para reforçar o Peixe na disputa da série B em 2024.

Esta será a segunda passagem de Jorge na Vila Belmiro. O jogador defendeu o Santos em 2019, sob o comando de Jorge Sampaoli. Na época, mesmo com o interesse santista em contratá-lo, não houve um acerto financeiro com o Monaco. Posteriormente, ele viria a acertar com o Palmeiras.

Apesar do anúncio, o lateral ainda não assinou contrato com o Peixe. Isso porque o presidente eleito, Marcelo Teixeira, só toma posse no dia 2 de janeiro. Assim, ele não pode assinar nenhum documento legal envolvendo o nome do Santos. Jorge deve passar por exames na primeira semana de 2024 e concretizar o acordo.

Os reforços do Santos para a próxima temporada

Jorge faz parte de um pacote de reforços que o Santos vem anunciando nos últimos dias, visando a disputa da série B. Além do lateral-esquerdo, o Alvinegro Praiano já anunciou as contratações do ex-corintiano Giuliano e do lateral-direito Aderlan. Além deles, o clube tem acordos costurados com o volante Pituca, os meias Cazares e Otero, o atacante Willian Bigode e, mais recentemente, com o zagueiro Gil.

