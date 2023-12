Corinthians e Santos disputam a contratação de atacante do Grêmio

Corinthians e Santos prometem fazer um clássico longe dos gramados nos próximos dias. Isso porque ambos os clubes manifestaram interesse em contratar o atacante Guilherme, que pertence ao Grêmio, mas disputou a última temporada pelo Fortaleza. Para ficar com ele, o Leão do Pici tinha que pagar 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,3 milhões) ao Tricolor Gaúcho, algo que não vai ocorrer.

Os dois clubes paulistas têm cartas na manga para acertar a negociação. A estratégia do Santos é fechar um acordo com o Grêmio, com quem tem bom entendimento. Afinal, o Imortal acertou as contratações de Soteldo e Dodi, que defenderam o Peixe em 2023.

Caso feche com o Santos, Guilherme chegaria com status de titular do setor ofensivo. O dono da posição em 2023 foi justamente Soteldo, negociado com o Grêmio. Ele brigaria por posição, por exemplo, com Willian Bigode e Pedrinho, que também estão bem encaminhados no Peixe.

Como o Corinthians tenta entrar na negociação

Por outro lado, o Corinthians aposta no projeto esportivo, já que está oferecendo a oportunidade de o jogador seguir na Série A. A ponta esquerda, aliás, é vista como uma das posições mais carentes do atual elenco. Desde que Róger Guedes deixou o clube no meio do ano, o Timão não conseguiu achar um substituto para o setor.

Guilherme foi revelado pelo Grêmio e, além do Fortaleza, tem passagens por diversos clubes: São José-RS, Botafogo, Chapecoense, Coritiba, Sport, Al-Faisaly e Al Dhafra. Neste ano, ele disputou 53 partidas, com dez gols e seis assistências.

