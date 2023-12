Chelsea vence com gol no fim e se recupera no Inglês

Com gol de pênalti de Madueke aos 43 do segundo tempo, o Chelsea derrotou o Crystal Palace por 2 a 1 nesta quarta-feira (27). Antes, Mudryk tinha aberto o placar para os Blues, enquanto Olise empatou. O jogo, vale lembrar, valeu pela 19ª rodada do Campeonato Inglês e foi disputado no Stamford Bridge, estádio do Chelsea.

Dessa forma, o Chelsea se reabilita na competição após ter perdido pelo mesmo placar para o Wolverhampton, no último domingo (24). Assim, agora os Blues estão em em décimo, com 25 pontos. Já o Crystal Palace está em 15º, com 18 pontos. A liderança é do Liverpool, que já jogou na rodada e soma 42 pontos. No entanto, o Arsenal, tem 40 e pode ultrapassar os Reds nesta quinta-feira (28). Os Gunners, aliás, encerram a rodada recebendo o West Ham às 17h15.

O zagueiro Thiago Silva entrou pelo Chelsea no segundo tempo, afinal, entrou no lugar do lateral-esquerdo Colwill. Dessa forma, a equipe londrina atuou numa linha de três zagueiros. Assim, com a entrada do defensor, os Blues jogaram em uma linha de três zagueiros. Do lado do Crystal Palace, o meia Matheus França, ex-Flamengo, não saiu do banco.

O Chelsea volta a campo ainda neste ano, afinal, visita o Luton Town no próximo sábado (30), às 9h30. No mesmo dia, mas às 12h, o Crystal Palace joga em casa contra o Brentford. Já em 2024, os primeiros compromissos da dupla serão válidos pela Copa da Inglaterra. Eles enfrentam Preston e Everton, respectivamente.

Jogos da 19ª rodada do Inglês

Terça-feira (26/12)

Newcastle 1×3 Nottingham Forest

Sheffield United 2 x 3 Luton Town

Bournemouth 3 x 0 Fulham

Burnley 0x2 Liverpool

Manchester United 3 x 2 Aston Villa

Quarta-feira (27/12)

Chelsea 2 x 1 Crystal Palace

Brentford 1 x 4 Wolverhampton

Everton x Manchester City

Quinta-feira (28/12)

Brighton x Tottenham – 16h30

Arsenal x West Ham -17h15

