Wolverhampton goleia graças às falhas de seu ex-zagueiro

O Wolverhampton conseguiu excelente vitória nesta quarta-feira (27/12), pela 19ª rodada do Campeonato Inglês. O time foi até a casa do Brentford, o GTech Stadium, e goleou: 4 a 1. O Wolves foi muito eficaz, pois teve menor posse de bola e finalizações. Mas ainda asssim venceu com tranquilidade. E poderia ter alcançado um placar maior. Afinal, perdeu pelo menos três grandes chances. Além disso, o Brentford viu o seu zagueiro Collins numa tarde péssima. Deu de presente dois gols e falhou em outro. A ironia: Collins defendia o Wolves até a temporada passada. Leo do ex-invertido! Marcaram para os visitantes: Hwang (dois), Lemina e Bellegarde; Wissa fez para os donos da casa.

O Wolverhampton chega, assim, aos 25 pontos, em, 11º lugar. Já o Brentford se complica. Com 19 pontos é o 15º. Mas apenas quatro pontos atrás do Luton Town (que tem um jogo a menos).

Wolverhampton abre 3 a 1 no primeiro tempo

O Wolves foi bem mais ativo no ataque no primeiro tempo. Teve duas boas chances antes dos 12 minutos e, aos 13, abriu o placar. Sarabia cobrou escanteio, a bola rondou área e voltou para Sarabia depois que a defesa rechaçou um chute de João Gomes. O espanhol cruzou na cabeça do gabonês Lemina na segunda trave: 1 a 0. Dois minutos depois, mais um gol dos visitantes. Uma bola atrasada por Collins para o goleiro foi péssima. Hwang Hee-Chang se antecipou, dominou, cortando o goleiro Flekken, e mandou para o gol vazio.

O Brentford voltou ao jogo quando, aos 16, diminuiu o placar. Maupay encontrou Wissa bem colocado. Contudo, a zaga do Brentford falhava nos passes quando o Wolves fazia marcação alta. Foi assim que o time visitante ampliou, aos 28. Mais uma vez Collins mandou mal, dando um chutão paa o meio de campo, mas a sob medida para o corte de João Gomes. O brasileiro ex-Flamengo ligou Hwang Hee-Chang desmarcado. O sul coreano, sozinho na área, cortou o goleiro e fez 3 a 1.

Nathan Collins falha de novo!

No segundo tempo, o Brentford teve o domínio. Porém, o Wolves, bem encaixado na defesa, soube evitar o perigo. E quase ampliou aos 30, Matheus Nunes entrou pela esquerda e mandou na trave. Contudo, pouco depois, Nathan Collins (que é titular da seleção da Irlanda) deu outro passe errado, desta vez quem pegou foi Matheus Cunha. O brasileiro tocou para Bellegard fazer o quarto gol do time.

