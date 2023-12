Fora de casa e de virada, Manchester City bate o freguês Everton

O Manchester City foi até o Goodson Park, em Liverpool e venceu, de virada, o Everton, por 3 a 1. O jogo desta quarta-feira (27/12) foi pela 19ª rodada da Premier League inglesa. E levou o atual tricampeão aos 37 pontos, em quarto lugar, cinco atrás do líder Liverpool (mas os Citizens têm um jogo a menos). O Everton, por sua vez, parou nos 16 pontos, em 17º lugar. Dessa forma, está apenas uma posição à frente do Z3. Mas com um detalhe: o Luton Town (primeiro da zona de rebaixamento) tem 15 pontos e um jogo a menos do que os Toffees.

Veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Inglês

O Everton saiu na frente com um gol de Harrison no primeiro tempo. Na etapa final, Foden, Julian Álvarez (de pênalti) e Bernardo Silva, fizeram os gols do time treinado por Pep Guardiola. Esta foi a 12ª vitória do City sobre o Everton nos últimos 13 jogos (o outro foi empate). Freguesia total.

Everton sai na frente

O primeiro tempo foi, no mínino, inusitado. Afinal, o Manchester City, mesmo fora de casa, fez valer a sua maior qualidade para criar inúmeras jogadas de perigo diante de um fechado Everton, que só foi três vezes ao ataque. Na primeira aproveitando um erro de Ederson, mas não finalizando bem. Na segunda, aos 29, fez o gol. E com muita sorte. Rodri, tentou atrasar (ou cortar) uma bola e deu de bandeja para McNeil. Este foi ao fundo e cruzou para Harrison colocar o time de Liverpool em vantagem. Na terceira Ederson (melhor goleiro de 2023 para o IFFHS) voou e evitou o segundo gol. Já o City tentava, mas parava nas defedsas excelentes do goleiro Pickford (titular da seleção inglesa).

Virada do Manchester City no 2º tempo

No segundo tempo, o City foi mais eficaz. E fez valer seu amplo domínio, virando o jogo. O empate veio no arremate de Phil Foden, aos oito minutos. O segundo tento saiu, numa cobrança de pênalti de Álvarez, aos 19. Com a vantagem, os Citizens administraram o tempo. Mas chegaram ao terceiro gol, aos 41, quando o goleiro Pickford, o grande nome do Everton, foi dar um chutão e acertou a perna de seu companheiro Branthwaite. A sobra ficou com Bernardo Silva, que tocou por cobertura, já que Pickford estava fora do gol. No fim, os visitantes ainda mandaram uma na trave. Enfim, construíram justa vitória. Afinal, o City teve 74% de posse e mais do que o triplo de chutes do rival (22 a 7).

Jogos da 19ª rodada do Inglês

Terça-feira (26/12)

Newcastle 1×3 Nottingham Forest

Sheffield United 2×3 Luton Town

Bournemouth 3×0 Fulham

Burnley 0x2 Liverpool

Manchester United 3×2 Aston Villa

Quarta-feira (27/12)

Brentford 1×4 Wolverhampton

Chelsea 2×1 Crystal Palace

Everton 1×3 Manchester City

Quinta-feira (28/12)

Brighton x Tottenham

Arsenal x West Ham

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.