Adílio se diz otimista com ‘criatividade’ de De La Cruz no Flamengo

A contratação do uruguaio Nicolás De La Cruz pelo Flamengo já conta com a benção especial de um ídolo do clube: Adílio: o ex-jogador, campeão brasileiro mundial e da Libertadores pelo Rubro-Negro, está otimista quanto ao que o meia-atacante recém-contratado poderá fazer no clube. Já anunciado oficialmente, o jogador assinou contrato de quatro anos com a equipe da Gávea.

De acordo com Adílio, De La Cruz já vai chegar pressionado ao Flamengo e precisando mostrar serviço. Por outro lado, ele acredita que a prestação do jogador com a camisa do River Plate já provou que ele tem condições de ir bem na nova equipe. Pelo clube argentino, o atleta de 26 anos conquistou uma Libertadores e dois Campeonatos Argentinos.

“Quem chega no Flamengo, tem que chegar bem. Porque o Flamengo tem essa proporção, precisa de jogadores bons e criativos. Mas ele apresentou, para todos nós, que tem uma criatividade no meio-campo. Então, vamos ver, quando ele chegar, como irá se adaptar”, disse Adílio, ao Jogada10, pouco antes do Jogo das Estrelas, nesta terça-feira (27).

De La Cruz já vai estar na pré-temporada rubro-negra, visando as competições mais importantes de 2024. O Flamengo será o terceiro clube na carreira do jogador, que além do River Plate, defendeu o Liverpool, em seu país, além da seleção uruguaia.

