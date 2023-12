Amaral, estreante no Jogo das Estrelas: ‘Zico é o nosso símbolo’

Ídolo de gerações do futebol brasileiro, Zico é idolatrado também pelo ex-volante Amaral. Ex-jogador campeão brasileiro e com passagem por diversos clubes do país e do exterior, ele é estreante no Jogo das Estrelas, que acontece nesta terça-feira (27), no Maracanã. Embora tivesse sido convidado várias vezes, o antigo meio-campista só pôde estar no Maracanã neste fim de 2023. Mas não conseguiu esconder sua felicidade por estar presente.

Em conversa com o Jogada10, antes da bola rolar no Maracanã, Amaral se derreteu em elogios a Zico. De acordo com o antigo jogador de Corinthians e Vasco da Gama, o Galinho de Quintino representa uma referência entre aqueles que amam o futebol brasileiro. Descontraído, ele ainda brincou com o fato de estar jogando no mesmo time que o velho craque, mas disse não ter coragem de chegar mais duro no camisa 10, mesmo que estivesse do outro lado:

“É o camisa 10. Os caras falaram que eu vou ter que jogar no time dele (Zico), senão vou ter que dar uma chegada nele. Mas não pode chegar no Galinho (risos). Eu acho que o Zico é o nosso símbolo. Ele não conseguiu ganhar a Copa do Mundo, mas é uma nome forte. Muitos amigos meus com quem joguei estão aqui, mas para mim é a primeira vez. Quando ele me convidava, nunca dava, mas graças a Deus pude vir”.

