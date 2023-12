Santos anuncia a contratação do zagueiro Gil

O Santos seguiu com seu pacotão de reforços nesta quarta-feira (27) e anunciou a contratação do zagueiro Gil. O jogador estava livre no mercado após não renovar com o Corinthians. A diretoria do Peixe ofereceu um acordo válido por uma temporada com opção de renovação por mais um ano. O estafe e o defensor gostaram da proposta e fecharam o acordo. Mais cedo, o Alvinegro Praiano também havia anunciado a chegada do lateral-esquerdo Jorge.

Apesar do anúncio, o lateral ainda não assinou contrato com o Peixe. Isso porque o presidente eleito, Marcelo Teixeira, só toma posse no dia 2 de janeiro. Assim, ele não pode assinar nenhum documento legal envolvendo o nome do Santos. Gil deve passar por exames na primeira semana de 2024 e concretizar o acordo.

A contratação do experiente defensor, de 36 anos, foi um pedido do técnico Fábio Carille. Os dois já trabalharam juntos no Corinthians, onde conquistaram o Paulistão e a Recopa Sul-Americana em 2013, e também o Campeonato Brasileiro de 2015.

Gil tem 36 anos e começou a carreira no Americano, time de sua cidade natal: Campos dos Goytacazes (RJ). Depois, jogou no Atlético-GO, Cruzeiro, Valenciennes (FRA) e chegou ao Corinthians, onde ficou de janeiro de 2013 a janeiro de 2016. Contudo, naquela janela, transferiu-se para o Shandong Taishan, da China. Em 2019, retornou ao Timão. Dessa forma, foi campeão paulista, brasileiro e da Recopa pelo clube.

