São Paulo não vai renovar com Matheus Belém; zagueiro aguardava proposta

O São Paulo decidiu que não vai renovar o contrato do zagueiro Matheus Belém. Revelado em 2023, o defensor soma apenas três partidas como profissional, mas na próxima temporada terá de procurar outro clube. Ele esperava receber uma proposta de renovação no final deste ano, o que não ocorreu. A informação foi divulgada primeiramente pelo ‘Uol’ e confirmada pelo Jogada10.

O zagueiro tem contrato com o São Paulo até o final deste ano, e o clube do Morumbi tinha demonstrado interesse em estender este vínculo. Os empresários do jogador afirmam que houve uma conversa e uma proposta de renovação. Contudo, o Tricolor nunca procurou o defensor para firmar o acordo em definitivo.

Por outro lado, o São Paulo diz que uma conversa entre as partes aconteceu há meses, mas a oferta teria sido negada pelos estafes do jogador. O empresário de Matheus Belém diz que aconteceu uma proposta informal, mas que houve um “sim” pelo lado do atleta.

Matheus Belém disputou apenas três partidas com a camisa do São Paulo. A primeira aconteceu no Paulistão, em clássico contra o Santos, ele entrou no intervalo da partida. Além disso, o jogador foi titular nos duelos contra o RB Bragantino, onde ganhou o prêmio de melhor do jogo, e América-MG. Em ambas as partidas, Dorival Júnior mandou a campo um time alternativo, visando outras competições.

Bragantino já sondou o zagueiro do São Paulo

O Red Bull Bragantino demonstrou interesse em contratar o zagueiro em um passado recente, mas Matheus Belém deu preferência para renovar com o São Paulo. Agora, o jogador deve voltar a ouvir propostas e pensar onde vai seguir sua carreira.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.