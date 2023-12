Geromel celebra ano positivo e espera que Renato fique no Grêmio

Embora tenha jogado pouco em 2023, o zagueiro Geromel considera que o Grêmio viveu uma temporada bastante positiva. Campeão gaúcho e vice-campeão brasileiro, o Tricolor encerrou o ano com motivos para comemorar. No caso do defensor, uma grande lesão o tirou da maior parte dos jogos, mas não impediu que ele fizesse parte da campanha vitoriosa da equipe.

Além de festejar o bom ano do Grêmio, Geromel disse que também tem muita fé na permanência de Renato Gaúcho, técnico da equipe, para 2024. Embora o comandante ainda não tenha confirmado se fica ou não no clube, o experiente zagueiro disse que ele e o grupo de jogadores desejam que o treinador permaneça no Tricolor.

“Nosso objetivo foi concluído com sucesso. Conseguimos o título estadual e terminamos o Brasileirão em segundo. Então, foi tudo muito bom neste ano e todo nós, lá no vestiário, esperamos que o Renato renove”, disse Geromel, pouco antes do Jogo das Estrelas, nesta terça-feira (27), celebrando ainda as chegadas de Dodi e Soteldo ao Grêmio para 2024:

“Espero que cheguem muitos mais (jogadores). Quando mais chegarem, será melhor para o grupo”.

Para Geromel, Suárez é ‘fenomenal’

Mas Geromel também aproveitou para falar um pouco do uruguaio Luis Suárez, que recentemente deixou o Grêmio. O zagueiro se disse agradecido pela convivência com o atacante, ainda que ambos tenham jogado poucas vezes juntos. Ele ainda se considerou sortudo por ter a oportunidade de ver o camisa 9 brilhando de perto no futebol brasileiro:

“Suárez é uma pessoa e um atleta fenomenal. Os números falam por si e eu tive o prazer de conviver com ele no vestiário. Nós pudemos vê-lo aqui no Brasileirão, desfrutando nosso futebol. Acho que isso foi fenomenal para todo mundo, mas principalmente para nós, gremistas”

