Casares diz que ‘São Paulo não será refém’ na novela Caio Paulista

O presidente do São Paulo, Júlio Casares, se manifestou pela primeira vez sobre a novela Caio Paulista. O lateral estava emprestado ao Tricolor Paulista, que tinha tudo certo para manter o jogador em 2024. Contudo, em uma reviravolta, o jogador encaminhou sua ida ao rival Palmeiras. Em entrevista ao portal do Léo Dias, o mandatário diz que o clube nunca pode ser refém de um atleta.

“A não aquisição do Caio é uma página virada. O São Paulo tem que trabalhar e cada profissional escolhe seu caminho. Ele escolheu um outro caminho e que tenha sorte na vida, mas jogar no São Paulo é para quem tem amor e quem prioriza o São Paulo. O clube nunca será refém de nenhuma situação”, disse Casares, antes de prosseguir:

“O clube tem que fazer como fez: renovou com o Lucas, reforçou o time com Luis Gustavo, Erick e Bobadilla… estamos trabalhando dentro do nosso limite de responsabilidade e da melhor forma ética possível”.

Casares não conseguiu manter Caio Paulista

Atacante de origem, Caio Paulista fez boa temporada em 2023 atuando na lateral esquerda. Aliás, o São Paulo tinha a intenção de seguir com o atleta para 2024. Mas não chegou a acordo com Fluminense e Eduardo Uram, seu empresário.

O Palmeiras vai pagar cerca de 3,5 milhões de euros (R$ 18,6 milhões) ao Fluminense por Caio Paulista, que deve ser anunciado nos próximos dias. O técnico Abel Ferreira entende que o atleta pode atuar na lateral e no ataque e enxerga sua polivalência como algo positivo.

