Abel e Diniz são finalistas de prêmio de melhor técnico da América do Sul

Técnicos de Palmeiras e Fluminense, respectivamente, Abel Ferreira e Fernando Diniz são finalistas ao prêmio de melhor treinador da América do Sul de 2023. O jornal espanhol El País realiza a premiação, que conta com a votação de cerca de 200 jornalistas esportivos do continente.

Os cinco finalistas foram divulgados nesta quarta-feira. São eles: Abel (Palmeiras), Diniz (Fluminense e Seleção Brasileira), Lionel Scaloni (Argentina), Luis Zubeldía (Liga de Quito) e Marcelo Bielsa (Uruguai). Renato Gaúcho, do Grêmio, esteve entre os 15 nomes sugeridos pela imprensa.

Abel luta pelo bicampeonato. Afinal, faturou o troféu em 2021 após a conquista de duas Libertadores e uma Copa do Brasil. No ano passado, o português ficou em segundo lugar, atrás de Scaloni, que levou o prêmio após se sagrar campeão mundial com a seleção argentina.

Agora em 2023, Diniz surge como o favorito em razão da conquista da Libertadores pelo Fluminense. Mas Abel, com o título do Brasileirão, segue bem cotado. O vencedor do prêmio será conhecido em 31 de dezembro.

