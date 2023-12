Angelim elogia possível chegada de Léo Ortiz no Fla: ‘É uma grande contratação’

O Flamengo ganhou um apoio de peso para a contratação de Léo Ortiz. Afinal, o ex-zagueiro Ronaldo Angelim, autor do gol do título do Brasileirão de 2008, se mostrou muito a favor da chegada do defensor. Em conversa com o Jogada10, antes do “Jogo das Estrelas”, o ex-jogador falou que o atleta seria uma grande contratação do Rubro-Negro e ressaltou que o jogador chegaria já com o entrosamento com outro atleta da Gávea: Fabrício Bruno.

“Se o Flamengo conseguir trazer, é uma grande contratação. Zagueiro que a gente já conhece, que defende o Red Bull (Bragantino) há alguns anos e vem jogando bem. Inclusive, o companheiro está no Flamengo (Fabrício Bruno) e foi um dos melhores nesse ano, principalmente no sistema defensivo. Então já tem um entrosamento. Se o Flamengo conseguir trazer, eu tenho certeza que será um grande reforço”, disse Ronaldo Angelim.

A primeira proposta do clube carioca foi de 5 milhões de euros (R$ 27 milhões), mas o Bragantino espera algo próximo a 6,5 milhões de euros (R$ 35 milhões). O Flamengo já admite subir a oferta, mas tentará diminuir a pedida dos paulistas. Recentemente, após o Flamengo abrir conversas, o defensor conversou com representantes do Bragantino para serem flexíveis nas conversas.

Léo Ortiz tem contrato com Bragantino até o fim de 2026, mas há um acordo para que a diretoria venda não dificulte a venda. Ele entende que chegou a hora de dar um salto na carreira e enxerga o Flamengo como boa possibilidade.

