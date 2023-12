Jogo das Estrelas termina com 14 gols e vitória do time de Zico

A edição 2023 do Jogo das Estrelas, nesta terça-feira (27), no Maracanã, terminou com 14 gols. Dez deles foram do time vermelho, defendido por Zico, anfitrião da festa. Sua equipe derrotou o time branco pelo placar de 10 a 4. A comemoração de fim de ano contou com a presença de grandes ídolos do futebol, como Petkovic, Alex, Adriano, Renato Gaúcho e Leonardo, além de estrangeiros como os argentinos Palermo e Sorín, entre outros. Ao todo, mais de 60 mil pessoas foram ao estádio.

Antes da bola rolar, entretanto, houve algumas homenagens. Entre as mais marcantes, estiveram as oferecidas a Pelé e Roberto Dinamite. Zico lembrou de ambos ainda antes do Jogo das Estrelas de 2022, quando já estavam em seus últimos dias. O Rei morreu no dia seguinte à partida e Dinamite faleceu dez dias depois. Nesta quinta, a dupla foi recordada antes do primeiro confronto festivo desde a morte de ambos.

Geralmente formado por antigos ídolos do Flamengo, assim como Zico, o time vermelho esteve na frente durante praticamente todo o tempo. Mas quando a festa começou foi o time branco que saiu na frente, com o Palermo. Pouco depois, Adriano empatou para os vermelhos e Zico, de pênalti, marcou. Petkovic fez 3 a 1, mas novamente Palermo fez dois gols e empatou. Por fim, Pet desempatou de novo.

Mas, na segunda etapa, os vermelhos nadaram de braçada. Juan, Alex, Sávio e Zico transformaram a vitória em goleada. O Galinho saiu logo depois de marcar seu segundo gol, para a entrada do neto Felipe. Posteriormente, Mateus Gonçalves, do elenco atual do Flamengo, fez o nonó gol. Davidson diminuiu para os brancos, mas Felipe Coimbra definiu o placar final.

Jogo dos Artistas também tem goleada

Anteriormente ao Jogo das Estrelas, os artistas estiveram em campo no Maracanã para uma preliminar. Nela, o time amarelo derrotou o verde por 7 a 4, em encontro que contou com a presença de atores, cantores, jornalistas e influenciadores digitais.

