Petkovic vê ano de aprendizado do Flamengo e almeja sucesso em 2024

O ex-jogador Petkovic foi uma das presenças ilustres do “Jogo das Estrelas”, que ocorreu nesta quarta-feira (27), no Maracanã. Apesar da diversão e de reencontrar alguns amigos, o sérvio não conseguiu escapar das perguntas sobre a fase atual do Flamengo. O ídolo rubro-negro disse que a equipe teve um ano de aprendizado em 2023, além de almejar coisas grandes em 2024 para o clube da Gávea.

“Bom, acho que o Flamengo tomou uma lição muito grande com 2023. Foi realmente um ano que ninguém esperava quando terminou 2022 com dois títulos. O planejamento começou errado e ao longo do ano tudo deu errado. Acho que ele tem tirado muita lição, e 2024 não vai ser dessa maneira para o Flamengo. Acho que vai voltar com tudo, pelo menos é o que eu espero, em busca de recuperar o prestígio que tem. Porque com o nome, com os jogadores, com poder econômico, não pode passar ano em branco”, disse Petkovic.

Petkovic avalia ano de Gabigol

Aliás, além do momento do Flamengo, o sérvio também comentou sobre a fase de Gabigol. O jogador teve sua pior temporada com a camisa rubrro-negra e terminou 2023 na reserva.

“Gabi teve uma grande crise esse ano, oscilações normais de passar dos jogadores, acontece o momento em que as coisas não dão certo. Esse ano foi muito ruim para ele e, consequentemente, para o Flamengo. Porque ele era artilheiro do time três anos consecutivos. Esperamos que o próximo ano seja bem melhor”, completou o ex-jogador.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.